Появилось видео, как заблудившегося в Рязани олененка выпустили в лес
Днем 10 ноября сотрудники Службы по контролю за безнадзорными животными вместе с МЧС поймали заблудившегося в микрорайонах Канищево и Приокский олененка, сообщает муниципальное учреждение.
После того, как животному ввели седативные препараты и погрузили в машину, сотрудники минприроды увезли его в деревню Кельцы Рязанского района, чтобы уже там выпустить в дикую среду.
Как заблудившегося в Рязани оленека выпустили в дикую природу ч.1.Источник видео: Служба по контролю за безнадзорными животными
«Хотелось бы поблагодарить наших граждан за бдительность и настоятельно попросить в будущем не вмешиваться в проведение отлова животных, тем самым усложняя работу специалистов», — говорится в сообщении Службы по контролю за безнадзорными животными.
Как заблудившегося в Рязани олененка выпустили в дикую природу ч.2.Источник видео: Служба по контролю за безнадзорными животными
Напомним, ранее сообщалось, что 29 октября во дворах улицы Бирюзова в микрорайоне Канищево местные жители заметили бегающую косулю. Кто-то даже успел сфотографировать и снять видео.
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ИСТОЧНИК KP.RU