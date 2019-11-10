2019-11-10T17:42:36+03:00
Дом. Семья

Появилось видео, как заблудившегося в Рязани олененка выпустили в лес

Животное, несколько дней пугливо бегающее по городу, наконец-то вернулось в дикую среду
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Фото: Служба по контролю за безнадзорными животными.Фото: Служба по контролю за безнадзорными животными.
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Днем 10 ноября сотрудники Службы по контролю за безнадзорными животными вместе с МЧС поймали заблудившегося в микрорайонах Канищево и Приокский олененка, сообщает муниципальное учреждение.

После того, как животному ввели седативные препараты и погрузили в машину, сотрудники минприроды увезли его в деревню Кельцы Рязанского района, чтобы уже там выпустить в дикую среду.

Как заблудившегося в Рязани оленека выпустили в дикую природу ч.1.Источник видео: Служба по контролю за безнадзорными животными

«Хотелось бы поблагодарить наших граждан за бдительность и настоятельно попросить в будущем не вмешиваться в проведение отлова животных, тем самым усложняя работу специалистов», — говорится в сообщении Службы по контролю за безнадзорными животными.

Как заблудившегося в Рязани олененка выпустили в дикую природу ч.2.Источник видео: Служба по контролю за безнадзорными животными

Напомним, ранее сообщалось, что 29 октября во дворах улицы Бирюзова в микрорайоне Канищево местные жители заметили бегающую косулю. Кто-то даже успел сфотографировать и снять видео.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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