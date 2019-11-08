В Рязанской области в ДТП погиб водитель «Оки»
Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием сразу трех машин случилось 8 ноября в Можарах Сараевского района. Об этом сообщил сайт ИД «Пресса».
Водитель автомобиля «Ока», по предварительной версии, выехал на встречную полосу движения, где по касательной столкнулся с автомобилем Renault. «Оку» отбросило в сторону и она «в лобовую» сошлась с автомобилем Nissan. Водитель крошечной отечественной машины получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Медики два часа боролись за его жизнь, но все же от полученных травм мужчина скончался.
Проводится расследование, причины аварии устанавливаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU