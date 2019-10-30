Росстат отнес Рязанскую область к регионам с некачественными дорогами

СЕГОДНЯ 11:08 2019-10-30T11:08:43+03:00

Дороги в Рязанской области строят и ремонтируют, но отставание от других регионов преодолеть непросто. Фото: Павел АВЕРИН

При этом самые лучшие дороги в Москве, а самые худшие – в Марий Эл. Рязанская область по показателям приравнена к Крыму

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Росстат на своем сайте опубликовал данные на конец 2018 года о состоянии дорог в российских регионах. Ведомство отнесло Рязанскую область к сегменту с некачественными дорогами – здесь лишь 22 % соответствует нормативам. Примерно такой же показатель и в Крыму – 21,1%.

Соответствие нормативам в пределах 60-70 % показали Воронежская и Пензенская области. К этому сегменту относится и Подмосковье. Одновременно с этим в Саратовской области лишь 9,9 % дорог соответствуют нормативным показателям. Совсем беда с дорогами в Марий Эл - здесь лишь каждую сотую дорогу можно назвать качественной. Росстат приводит показатель 1, 4%.

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ИСТОЧНИК KP.RU