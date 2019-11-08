2019-11-08T17:05:23+03:00
Экономика

Работу отравившего рязанскую реку «Ветсанутильзавода» решили приостановить

Предприятие нарушает множество требований, которые предъявляются к его деятельности
Антон КОНОВАЛОВ
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Ветсанутильзавод. Фото: minprirody.ryazangov.ruВетсанутильзавод. Фото: minprirody.ryazangov.ru
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8 ноября Рязанский районный суд принял решение приостановить деятельность ООО «Ветсанутильзавод». Основанием для этого стали поступившие от прокурора материалы о многочисленных нарушениях на предприятии ветеринарно-санитарных правил, утвержденных еще Минсельхозом СССР в 1972 году.

Хотя представитель «Ветсанутильзавода» всячески вину отрицал, суд признал факт нарушений. Предприятию на 60 суток запретили осуществлять сбор и переработку биологических отходов, производить мясо-костную муку и иную продукцию, выпускать добавки к комбикормам.

Напомним, именно «Ветсанутильзавод», как выяснило областное министерство природопользования, загрязнило рязанскую реку Раку так, что она сменила цвет и стала источать неприятный запах.

Ранее для другого нарушителя, ООО «Биофармкомбинат», которое сбросом стоков в реку нанесло ущерб экосистеме почти на 4 млрд. рублей, приостановления деятельности добиться не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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