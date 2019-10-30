Под Рязанью снова отравили реку Раку
Река Рака изменила свой цвет на «молочный» из-за неизвестных химикатов. Такую картину запечатлел один из подписчиков сообщества «Рыбалка в Рязани и Рязанской области».
Публикацию автор сопроводил комментарием, что на снимках - участок между селом Болошнево и поселком Листвянка.
Напомним, в июне стало известно об отравлении этой же реки. Тогда в районе села Вышгород массово гибла рыба и, по словам очевидца, стоял невыносимый запах.
Ранее похожим образом из-за выбросов ООО «БиоФармКомбинат» помутнели реки Амшанка и Кердь. Ущерб оценили в 3,8 млрд. рублей и взыскали эту сумму через арбитражный суд (ныне решение обжалуется).
ИСТОЧНИК KP.RU