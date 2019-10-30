2019-10-30T13:28:52+03:00
Происшествия

Под Рязанью снова отравили реку Раку

Она поменяла свой цвет как Кердь, загрязненная в Михайловском районе
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: vk.com/rznoblfishФото: vk.com/rznoblfish
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Река Рака изменила свой цвет на «молочный» из-за неизвестных химикатов. Такую картину запечатлел один из подписчиков сообщества «Рыбалка в Рязани и Рязанской области».

Публикацию автор сопроводил комментарием, что на снимках - участок между селом Болошнево и поселком Листвянка.

Напомним, в июне стало известно об отравлении этой же реки. Тогда в районе села Вышгород массово гибла рыба и, по словам очевидца, стоял невыносимый запах.

Ранее похожим образом из-за выбросов ООО «БиоФармКомбинат» помутнели реки Амшанка и Кердь. Ущерб оценили в 3,8 млрд. рублей и взыскали эту сумму через арбитражный суд (ныне решение обжалуется).

ИСТОЧНИК KP.RU

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