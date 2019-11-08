Новую поликлинику в Песочне оценили в 2 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 16:24 2019-11-08T16:24:26+03:00

Власти обозначили условия для начала строительства этого объекта

Изменить размер текста: A A

На странице губернатора Николая Любимова ВКонтакте появилась информация о будущей поликлинике в Песочне: на вопрос рязанки о планах по ее возведению ответили из регионального минздрава.

Женщина написала, что в поликлинике больницы №11 огромная очередь на рентген: снимок тазобедренного сустава ей не могут сделать уже 7 месяцев – в очереди рязанка стоит с начала апреля.

Чиновники ответили, что ресурсы рентгеновского аппарата в поликлинике ограничены, потому и образуется очередь. И предложили еще раз обратиться к врачу за талоном – их выдают в конце каждого месяца.

Что касается новой поликлиники в Песочне, то ее смогут начать строить лишь после возведения здания Областного онкоцентра – это строительство запланировано в 2020 году.

А пока в городе сдают новую Больницу скорой медицинской помощи (БСМП). Ее построили за 2,5 года и если онкоцентр возведут примерно за тот же период, то до поликлиники дойдут к весне 2023 года. При наличии денег.

– Стоимость этого объекта около 2 млрд. рублей, поэтому, соответственно, необходима поддержка федерального бюджета, – отметили в минздраве.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В поликлинике рязанской больницы №10 продлили время работы врачей

Добавили даже субботу (ПОДРОБНЕЕ)

Рязанцы сделали фото огромной очереди в детской поликлинике

Сидеть многим просто негде – мамы часами держат малышей на руках. Кстати, к медикам у автора поста претензий нет: они сами вынуждены работать в ужасных условиях и диком темпе (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU