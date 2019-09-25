2019-09-25T11:51:40+03:00
Общество

Рязанцы сделали фото огромной очереди в детской поликлинике

Сидеть многим просто негде: мамы часами держат малышей на руках
Мария БЛИНОВА
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Фото: podslushano_ryazan в instagramФото: podslushano_ryazan в instagram
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24 сентября в группе podslushano_ryazan в Instagram опубликовали обращение рязанки, возмущенной ситуацией в детской поликлинике №2. Учреждение, напомним, расположено на перекрестке улиц Новой и Циолковского.

Сюда, по словам женщины, помимо жителей облцентра и входящей в его состав Солотчи, приезжают еще и пациенты из Турлатова. Итог – огромные многочасовые очереди к врачам.

– Перед нами было человек 20: больные и здоровые, подростки и совсем малыши, которых мамы 2-3 часа держали на руках. У нас отличная врач, замечательная медсестра, но как они что-то соображают в ТАКИХ условиях? Для родителей и детей это какой-то фильтрационный лагерь. Хочется узнать, когда в Шлаковом появится инфраструктура взамен проданных под высотки земель? Где взрослая и детская поликлиники, которые обещал на публичных слушаниях незабвенный депутат Яшин в 2010 году? – написала рязанка.

По словам комментаторов, похожая ситуация и в других детских поликлиниках города. В частности в №№ 1, 3 и 6.

Власти в ответ молчат: никакого публичного заявления после этого поста, моментально разлетевшегося по соцсетям и СМИ – не было. Медики же говорят о начале нового учебного года и об ухудшении погоды, а как следствие – всплеске ОРВИ.

Однако проблема эта в Рязани внесезонная: минувшим летом около детской поликлиники в Песочне родители сфотографировали очередь за талонами, выходившую на улицу на сотню метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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