После сюжета на федеральном ТВ прокуратура нагрянула в поликлинику №14
В августе на телеканале «ТВЦ» вышел сюжет из рязанской поликлинике №14 – о работе учреждения, расположенного в 200-летнем (!) здании рассказали в информационной программе «События». Напомним, что кроме этого в конце лета кадры из этой же поликлиники показал и канал РЕН-ТВ – он их использовали как иллюстрацию проблем первичного звена здравоохранения в стране.
После такого внимания федеральных СМИ прокуратура Железнодорожного района вместе со специалистами областных Росздравнадзора и Госинспекции труда начала проверку, сообщает пресс-служба надзорного органа.
В итоге выявлены следующие нарушения:
– отсутствуют сотрудники для работ, заявленных в лицензии;
– оснащение не в полной мере соответствует порядкам оказания медпомощи;
– в ряде кабинетов узких специалистов в местах хранения лекарств установлены неработающие приборы для измерения параметров воздуха;
– не ведется ежедневная регистрация показаний температуры и влажности в помещениях для лекарств;
– время приема кардиологом не соответствует заявленной ставке по занимаемой должности, в итоге пациенты не могут получить своевременную помощь.
В итоге возбуждены дела об административных правонарушениях.
Напомним, поликлиника находится в здании бывшей губернской больницы, построенной аж в начале XIX века. Разговоры о ее ремонте, или переводе поликлиники в новое здание, идут годами. Этой весной стало известно, что ремонтировать все же будут – на все про все выделяют 10 млн рублей.
Однако в конце лета на место приехал губернатор Николай Любимов и все увидел своими глазами. В итоге теперь на реставрацию потратят 60 миллионов. Завершить работы планируют в 2021 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU