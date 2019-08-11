2019-08-11T14:20:27+03:00
Общество

В Рязани за 70 миллионов отремонтируют здание под детский IT-центр

На улице Дзержинского осенью 2019-го должна заработать площадка для обучения юных дарований цифровым премудростям
Антон КОНОВАЛОВ
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Так спроектирован один из учебных кабинетов.Так спроектирован один из учебных кабинетов.
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В Рязани почти 70 миллионов рублей из бюджета региона готовы пустить на капитальный ремонт здания, где создадут детский центр «IT-куб», - дома №80 по улице Дзержинского. Такая цена указана в качестве максимальной в госзакупке, которую проводит «Центр цифрового образования» - областное автономное госучреждение.

«IT-куб» ранее представляли как площадку для приобщения младшего поколения к работе в сфере информационных технологий, робототехники и IT-инжиниринга. Там детей и подростков от 5 лет до 18 лет будут обучать основам программирования, администрирования и другим цифровым премудростям.

Срок выполнения работ по капремонту здания заказчик ограничил 31 октября. Еще более 12 миллионов рублей власти планируют потратить на закупку оборудования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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