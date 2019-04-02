Контрольно-счетная палата проверит технопарк «Дружба» в Рязани

СЕГОДНЯ 14:47 2019-04-02T14:47:46+03:00

Это одно из мероприятий масштабного аудита расходов на развитие дополнительного образования детей

Изменить размер текста: A A

Контрольно-счетная палата Рязанской области объявила о начале масштабной проверки расходов по программе «Развитие дополнительного образования детей». Одним из объектов аудита станет детский технопарк Кванториум «Дружба», на создание и оснащение технологичным оборудованием которого потрачено немало денег.

Ревизию устроят в региональном министерстве образования и молодежной политики, Ресурсном центре дополнительного образования, Центре эстетического воспитания детей, местных администрациях.

- В рамках контрольного мероприятия планируется проанализировать расходы на проведение областных мероприятий по организациям, реализующим дополнительные общеразвивающие программы, - сообщается на официальном сайте КСП.

Проверяющие обратят особое внимание на то, как использовались субсидии на ремонты и на повышение зарплат работников учреждений сферы допобразования. Кроме того, анализироваться будет закупочная деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU