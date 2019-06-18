Помогите, кто, чем может: деньги на новую поликлинику облминздрав просит у инвесторов

18 июня на просторах соцсетей снова всплыла тема строительства в районе Песочни новой поликлиники. Вернее, сразу двух – в равной степени здесь позарез нужны такие медучреждения и для детей, и для взрослых.

Район застраивается активно и давно: очередная волна новостроек пошла лет 10 назад и с тех пор не спадает. Причем если раньше здесь возводили девятиэтажки, то новостройкам последних лет они в лучшем случае по пояс. Дома оперативно заселяются и преимущественно молодыми семьями, а новых объектов социальной инфраструктуры – нет.

Кроме школы на 1100 мест, которую после долгих-долгих просьб о финансировании к федеральным властям все же открыли. Свои двери она распахнула пару лет назад и моментально заполнилась под завязку. Еще одну школу, уже на полторы тысячи детей, хотят возвести в Дядькове, вплотную в Песочне. И здесь ни одна парта пустовать не будет.

Все понимаем, но денег нет

А где поликлиники? Детскую №7, что в середине улицы Новоселов, возвели в те времена, когда огромным микрорайоном №4, и уж тем более №5 – даже не пахло. Собственно, недалеко от этого здания Рязань и заканчивалась.

Поликлинике для взрослых, расположенной около больницы №11, в этом году стукнет 45 лет. На момент строительства она была рассчитана на 35 тысяч человек, но в 2018-м к учреждению было официально приписано уже порядка 90 тысяч пациентов. Это в 2,5 раза больше нормы.

Показатели мы приводим для тех, кто в Песочне не живет и эти поликлиники не посещает. Местные же и сами так расскажут, что только запикивай…

Один из пользователей ВКонтакте, 18 июня оставивший свой комментарий на странице губернатора Николая Любимова, был эмоционален, но в выражениях корректен. По словам Евгения Луканцова, сейчас детская поликлиника перегружена в 6 раз и, даже работая в 3 смены, с потоком маленьких посетителей не справляется.

– Время на обслуживание пациентов сокращается, уровень медицинских услуг постоянно падает – когда врачу надо за час успеть посмотреть не 5 детей, а 15-20, – написал мужчина на странице главы региона.

И менее чем через два часа получил ответ от областного Минздрава. Коротко о его сути: все знаем, стараемся, но денег не дают.

– Министерством здравоохранения ведется переписка с инвестиционными организациями о возможности строительства поликлиники в рамках государственно-частного партнерства, – говорится в ответе Евгению Луканцову.

Приехали. То есть в облминздраве настолько хорошо понимают, что бюджетных денег на эти цели не дадут, что уже просят их у инвесторов. А сумма, мягко говоря, не маленькая – 3 млрд. рублей. Для примера: годовой бюджет всей Рязанской области около 50 миллиардов.

Каменная очередь

Еще пример: на новое здание БСМП, взамен древнего и тесного в центре города, нужно 4,5 млрд рублей. Их регион долго и упорно выпрашивал у федералов. Сейчас эта стройка почти завершена и следующий крупный объект – корпус онкодиспансера.

Нынешнее его здание, в котором ежедневно проводятся жизненно важные операции – в аварийном состоянии. Это... совсем мягко говоря, и не беря в расчет, что в палатах по 6-8 человек, и на этаж – один туалет. Так что пока деньги будут поступать на этот объект.

Когда его достроят? В идеале засекаем три года. В идеале.

Сейчас вопрос в том «кто следующий». То есть, на какое здание, получив средства для онкодиспансера, региональные власти начнут просить следом.

В таких реалиях запись Евгения Луканцова, многим кажущаяся гласом вопиющего в пустыне, не так уж и бессмысленна: чем больше жители Песочни будут напоминать об острой необходимости строительства детской и взрослой поликлиник, с примерами из своего нынешнего опыта, тем больше шансов втиснуться в эту очередь.

Других вариантов все равно нет. Ну, разве что в облминздрав прилетит волшебник с тремя миллиардами.

КСТАТИ

Пока деньгами и не пахнет, чиновники от медицины хотят застолбить хотя бы место – учитывая, как застраивается Песочня, их можно понять. По расчетам специалистов, под новую поликлинику с женской консультацией и травмпунктом нужен минимум 1 гектар земли. И при всех просторах этого края Рязани горадминистрация выдала… вдвое меньше.