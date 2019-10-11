В поликлинике больницы №10 продлили время работы врачей

СЕГОДНЯ 12:51 2019-10-11T12:51:16+03:00

Теперь работающим рязанцам будет проще попасть на диспансеризацию

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В поликлинике больницы №10 изменили график проведения диспансеризации, сообщает пресс-служба минздрава Рязанской области.

Из общего числа тех, кто прошел здесь диспансеризацию и профсмотр, более 70% – студенты и пенсионеры. Тем же, кто работает, сделать это непросто, поскольку медики поликлиники ведут прием днем.

Теперь же два врача будут проводить основные исследования с 8.00 до 19.00. Прием ведется с понедельника по пятницу в кабинете №8.

– В график диспансеризации включена и суббота. Доктора принимают с 8.00 до 13.00. До 10.00 пациенту оформят документы, он может сдать кровь на анализ и пройти ЭКГ, – уточнили в минздраве.

Напомним, на первом этапе диспансеризации человек сдает кровь на анализ, проходит ЭКГ, маммографию, ФЛГ. Ему измеряют внутриглазное давление и проводят ряд других исследований.

Второй этап проходят те, у кого обнаружены признаки конкретного заболевания – их отправляют уже на прием к узким специалистам.

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ИСТОЧНИК KP.RU