Для 10-й больницы в Рязани спроектируют комплексное благоустройство территории

СЕГОДНЯ 14:05 2019-10-09T14:32:14+03:00

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Главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области откликнулось на просьбу коллектива 10 больницы. Профессионалы примут участие в благотворительной разработке проекта благоустройства территории, площадь которой составляет 8 гектаров.

Главный архитектор Рязанской области Дмитрий Васильченко уже дал поручения профильным специалистам. Они разработают Концепцию комплексного благоустройства всей территории. Цель: формирование комфортной, уютной и безопасной среды, как для пациентов, так и для сотрудников.

Специалисты, руководимые главным художником области Мариной Севериной, уже выявили ряд проблем, которые предстоит решить. В частности, концепция предусматривает устройство уличного освещения, дорожно-тропиночной сети с водоотведением, установку скамеек, урн, ограждений, цветников. Она будет подготовлена с учетом максимального сохранения существующего озеленения, сообщает региональный минздрав.

Остается добавить, что проект рассчитан на длительный период, реализовывать его будут при поддержке благотворительных организаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU