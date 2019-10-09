2019-10-09T14:32:14+03:00
Общество

Для 10-й больницы в Рязани спроектируют комплексное благоустройство территории

За благотворительную разработку концепции взялось областное управление архитектуры
Иван АНТОНОВ
Поделиться:
Дмитрий Васильченко принял решение помочь медикам. Фото: личная страница на Yotube.Дмитрий Васильченко принял решение помочь медикам. Фото: личная страница на Yotube.
Изменить размер текста:

Главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области откликнулось на просьбу коллектива 10 больницы. Профессионалы примут участие в благотворительной разработке проекта благоустройства территории, площадь которой составляет 8 гектаров.

Главный архитектор Рязанской области Дмитрий Васильченко уже дал поручения профильным специалистам. Они разработают Концепцию комплексного благоустройства всей территории. Цель: формирование комфортной, уютной и безопасной среды, как для пациентов, так и для сотрудников.

Специалисты, руководимые главным художником области Мариной Севериной, уже выявили ряд проблем, которые предстоит решить. В частности, концепция предусматривает устройство уличного освещения, дорожно-тропиночной сети с водоотведением, установку скамеек, урн, ограждений, цветников. Она будет подготовлена с учетом максимального сохранения существующего озеленения, сообщает региональный минздрав.

Остается добавить, что проект рассчитан на длительный период, реализовывать его будут при поддержке благотворительных организаций.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Больница №10 остро нуждается в помощи ландшафтных дизайнеров

Медицинское учреждение готово предоставить свою территорию, как для начинающих, так и для опытных специалистов (подробности)

Прокуратура нашла нарушения после видео из рязанской больницы №10

В отделении после этого началась генуборка, а в проблемных палатах - ремонт (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подозреваемый в убийстве ветерана – житель Пронского района
На четверг в Рязанской области прогнозируют до +11
УЖК «Зеленый сад - Мой дом» бесплатно обслужила 168 квартир с начала отопительного сезона
В Рязани прошли акции, посвященные трагическим событиям октября 1993-го
В рязанском Лесопарке началось строительство пристани
ПФР напомнил рязанцам о необходимости обращаться за доплатой к пенсии
Подозреваемый в убийстве рязанского ветерана перед преступлением принимал наркотики
Рязанские водители сами обозначают ямы на дорогах
Подозреваемый в убийстве ветерана 20-летний рязанец причастен и к другим преступлениям
Сбившая молодого рязанца «Лада Приора» скрылась с места ДТП
Заканчивается прием заявлений на компенсацию оплаты отдыха детей
Для раскрытия убийства рязанского ветерана деньги мецената не пригодились
Центральное агентство недвижимости запустило сервис безопасных расчетов
В Рязани завершился капремонт дорог на трех улицах
В Рязани погасят почтовую марку, выпущенную к 150-летию со дня рождения Филиппа Малявина
Губернатор поблагодарил всех, кто помог в поиске подозреваемого в убийстве рязанского ветерана
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве рязанского ветерана
Многодетная рязанка добилась выплаты маткапитала только через суд
В Спасске перед судом предстала участница женской драки
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана и его супруги
Глава рязанского МВД обсудил с губернатором безопасность граждан
Рязанский завод оспорил у гордумы в суде нормы Генерального плана города
В Рязанской области ввели налоговые ставки для букмекерских контор
Жуткий пожар под Рязанью уничтожил жилой дом – пострадал человек
Рязанская школа лишилась второго за месяц директора
Для прозрачности рязанского воздуха необходимы «прозрачные» проверки
Пропавшая в Ряжске пенсионерка с волосами цвета красного дерева найдена