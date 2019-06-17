Прокуратура нашла нарушения после видео из рязанской больницы №10

СЕГОДНЯ 13:00 2019-06-17T13:15:55+03:00

В отделении после этого началась генуборка, а в проблемных палатах - ремонт

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Прокуратура Московского района Рязани сообщила о результатах проверки, которую она провела после публикации видео из городской больницы №10. В начале июня женщина сняла в детском инфекционном отделении разруху, плесень и пыль, но после перевода в другой бокс сменила гнев на милость, чем поспешил поделиться минздрав.

Нагрянувшая на следующий день ревизия выявила серьезные дефекты отделки стен, пола, оконных рам, уже упомянутый грибок, а также постельное белье с пятнами, грязь в карантинном боксе, в том числе на обеззараживающем приборе... Ответственных наказали дисциплинарно, а палаты №№8 и 9 обязали отремонтировать. Также в отделении по представлению прокурора началась генуборка.

Обращение к Президенту РФ В.В Путину от родителей из г.Рязань.

ИСТОЧНИК KP.RU