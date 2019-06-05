2019-06-05T16:18:06+03:00
Общество

Рязанка сначала показала плесень в больнице, а потом сняла хвалебный ролик

В нем мать ребенка, попавшего в инфекционное отделение, поблагодарила медперсонал
Константин МОГИЛИН
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Рязанка опубликовала в интернете ролик о разрухе в детском инфекционном отделении горбольницы №10, а затем сняла новое видео, уже хвалебное. Изначально она сетовала на плохой ремонт, плесень на стенах и пыль на полах помещения, а гнев на милость сменила из-за реакции администрации медучреждения.

- В течение получаса нас перевели в другой бокс. Как вы видите, здесь все замечательно: чистые кроватки, чистая ванная, санузел находится практически в идеальном состоянии, - рассказывает женщина.

В пресс-службе регионального минздрава отметили, что видео, выложенное 5 июня, снято в боксе инфекционного отделения, подготовленном к ремонту.

- Работы в больнице проводятся в соответствии с планом-графиком на 2017-2019 годы. В настоящее время отремонтирован акушерский стационар больницы: индивидуальные родовые залы, палаты акушерского физиологического отделения, акушерский пост и ординаторская. Продолжаются работы в терапевтическом, гинекологическом, физиотерапевтическом, неврологическом отделениях, поликлинике и боксах детского инфекционного отделения, - отметила пресс-секретарь минздрава Рязанской области Ирина Кузминова.

Реакция администрации 10-й больницы в Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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