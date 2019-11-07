Две рязанки пострадали в вечерних ДТП

СЕГОДНЯ 12:53 2019-11-07T13:20:18+03:00

Может, на этом оживленном перекрестке необходимо установить светофор? Фото: пресс-служба УМВД.

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18-летний рязанец на ВАЗ-21146 возле дома 80 по Введенской улице около 18 часов 6 ноября не уступил дорогу «Skoda Oktavia», за рулем которой был 28-летний водитель. Автомобили столкнулись, а 48-летняя пассажирка иномарки оказалась в больнице. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

Результат для пожилой женщины, проигнорировавшей пешеходный переход, плачевный: она получила травмы и была госпитализирована.

Пресс-служба УМВД по Рязанской области при этом уточняет, что рассказанное – предварительная версия. Расследование ДТП продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU