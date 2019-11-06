2019-11-06T17:58:51+03:00
Происшествия

Скончалась рязанка, сбитая легковушкой на Михайловском шоссе

Женщина умерла уже в больнице
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Алексей БУЛАТОВФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

18 сентября около 19:10 в Рязани сбили пешехода. Авария произошла на Михайловском шоссе около дома № 260.

51-летний житель Захаровского района на Toyota Corolla ехал со стороны улицы Военных Автомобилистов в сторону улицы Ситниковской и сбил 80-летнюю рязанку. Женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода.

Пешехода госпитализировали. Позже рязанка от полученных травм скончалась.

Следственное управление рязанского УМВД ищет очевидцев этой аварии: всех, кто располагает какой-либо информацией о нем, просят обращаться по телефонам: 29-72-56, 29-74-99 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12, кор.1.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

На переезде у Листвянки грузовой поезд сбил иномарку

Авария случилась поздним вечером (ПОДРОБНЕЕ)

ДТП в центе Рязани: ехавшая на красный девушка вылетела на тротуар и сбила пешехода

Мужчина пострадал очень серьезно. Теперь состоялся суд, на котором виновница сделала все, чтобы заплатить как можно меньше (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24