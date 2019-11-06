Скончалась рязанка, сбитая легковушкой на Михайловском шоссе

СЕГОДНЯ 17:58 2019-11-06T17:58:51+03:00

Женщина умерла уже в больнице

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18 сентября около 19:10 в Рязани сбили пешехода. Авария произошла на Михайловском шоссе около дома № 260.

51-летний житель Захаровского района на Toyota Corolla ехал со стороны улицы Военных Автомобилистов в сторону улицы Ситниковской и сбил 80-летнюю рязанку. Женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода.

Пешехода госпитализировали. Позже рязанка от полученных травм скончалась.

Следственное управление рязанского УМВД ищет очевидцев этой аварии: всех, кто располагает какой-либо информацией о нем, просят обращаться по телефонам: 29-72-56, 29-74-99 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12, кор.1.

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ИСТОЧНИК KP.RU