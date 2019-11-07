Рязанец на Chevrolet снес переходившую дорогу пожилую женщину

СЕГОДНЯ 11:59 2019-11-07T11:59:37+03:00

Изменить размер текста: A A

На улице Гагарина в Рязани под машину попала 77-летняя жительница города. Она переходила дорогу напротив ТЦ «Полетаевский» вне пешеходного перехода, который находится на перекрестке примерно в 100 метрах от места ДТП.

Наезд произошел примерно в 19.10 у дома №69. Этот момент запечатлен на камеру, а запись выложена в сеть. За рулем автомобиля Chevrolet Cruz был 22-летний рязанец.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области, пострадавшая госпитализирована.

Наезд на улице Гагарина в Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU