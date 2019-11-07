2019-11-07T11:59:37+03:00
Происшествия

Рязанец на Chevrolet снес переходившую дорогу пожилую женщину

Она вышла на проезжую часть вне перехода [видео]
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: УМВД по Рязанской области.Фото: УМВД по Рязанской области.
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На улице Гагарина в Рязани под машину попала 77-летняя жительница города. Она переходила дорогу напротив ТЦ «Полетаевский» вне пешеходного перехода, который находится на перекрестке примерно в 100 метрах от места ДТП.

Наезд произошел примерно в 19.10 у дома №69. Этот момент запечатлен на камеру, а запись выложена в сеть. За рулем автомобиля Chevrolet Cruz был 22-летний рязанец.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области, пострадавшая госпитализирована.

Наезд на улице Гагарина в Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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