В рязанском райцентре небывалое нашествие грибов

СЕГОДНЯ 18:21 2019-10-28T18:23:05+03:00

За 10 минут прямо на улице поселка можно собрать целую коробку опят

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Пителинцы не знают, куда деть все появившиеся опята. Теплая и в последнее время дождливая погода привела к тому, что под конец октября они здесь буквально повсюду, сообщает издательство «Пресса».

Причем не только в лесах и пролесках, а самом в районном центре: на его улицах, во дворах и даже в огородах.

Местные корреспонденты решили собрать грибы, выросшие рядом с редакцией газеты «Сельская жизнь». И для эксперимента засекли время: коробку из-под офисной бумаги они заполнили опятами всего за 10 минут!

Фото: Издательство «Пресса».

Но, к сожалению, на земле грибы проживут недолго: уже в ночь на вторник, 29 октября, в Рязанской области обещают заморозки. А судя по прогнозу, дальше будет только холодать.

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ИСТОЧНИК KP.RU