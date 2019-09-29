Больше пуда грибов собрал победитель фестиваля в Рязанском районе

СЕГОДНЯ 11:29 2019-09-29T11:29:22+03:00

При этом гости смогли попробовать множество вкуснейших блюд из «лесного мяса»

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VII фестиваль «В Рязани – грибы с глазами» прошел 28 сентября близ деревни Ласково. В семь часов утра участники соревнования по сбору грибов, вооружившись корзинами и ножами, стартовали за лесными богатствами. К 11 часам уже подвели итоги. Так рассказывает о популярном времяпровождении сайт ИД «Пресса».

Администрация Рязанского района, организовавшая фестиваль в очередной раз, предусмотрела массу других номинаций. Участников наградили за самый большой, крохотный и редкий гриб, а также за самую красивую корзинку.

Победу в главной номинации одержал рязанец Виктор Кубельский, принесший к судейскому столу 17,5 килограмма грибов – прошлогодний «улов» победителя составил 12 килограммов.

- Есть люди, которые и посреди пустыни их насобирать могут. Вот я, наверное, как раз из таких. Поэтому и смог победить, - заявил Кубельский.

Гости фестиваля смогли попробовать множество вкуснейших блюд из «лесного мяса» и принять участие в мастер-классе по их приготовлению. Кульминацией праздника стало дефиле лесных обитателей.

ИСТОЧНИК KP.RU