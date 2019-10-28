2019-10-28T17:42:20+03:00
Общество

Ночью в Рязанскую область пожалуют заморозки

Судя по предварительному прогнозу на следующие дни, теперь они обоснуются капитально – мегатерпеливый октябрь-2019 все же сдался
Мария БЛИНОВА
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
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Региональное Управление МЧС опубликовало прогноз Рязанского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 29 октября.

Во вторник будет облачная с прояснениями погода. Ночью в основном без осадков, днем по области пройдет небольшой дождь. Ветер ночью западный, 3-8 м/с, днем он поменяет направление на южное и усилится до 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -2... +3°С, днем он прогреется всего лишь до +3... +8°С.

На среду же синоптики дают пока предварительный прогноз, но и он теплолюбивых рязанцев не обнадежит: в ночь на 30 число уже -3…+2°С, днем всего 0…+5ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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