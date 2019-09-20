Два человека умерли от отравления грибами в Рязанской области
В этом году в Рязанской области три человека отравились грибами, двое из них – умерли, — сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Санитарные врачи в очередной раз напоминают, что нельзя:
- собирать грибы вдоль автомобильных и железных дорог, в парках, во дворах жилых домов;
- собирать старые переросшие грибы (в том числе червивые, осклизлые);
- хранить грибы в тепле;
- хранить соленые грибы в оцинкованной и глиняной глазурованной посуде;
- употреблять грибы детям, беременным женщинам и людям с заболеваниями органов пищеварения.
Кроме того, крайне не рекомендуется покупать сушеные, соленые, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли. Не рекомендуется покупать свежие или сушеные грибы в местах стихийной торговли или покупать грибные консервы в банках с закатанными крышками, приготовленные в домашних условиях.
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ИСТОЧНИК KP.RU