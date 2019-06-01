В рязанской глубинке обнаружили гриб со шляпкой в полметра

СЕГОДНЯ 14:27 2019-06-01T14:27:05+03:00

Теперь это популярное место для фотографирования

Изменить размер текста: A A

В рабочем поселке Пителино вырос чудо-гриб, сообщает издательство «Пресса». Диаметр шляпки трутовика, появившегося на обычном пне – почти полметра.

Разумеется, гриб тут же стал местной достопримечательностью: жители и гости райцентра теперь с удовольствием фотографируются рядом с ним.

Тем временем сезон сбора грибов идет вовсю, хотя обычно в конце мая такого урожая нет. Люди связывают это с рано установившимся теплом и хорошей влажностью почвы – из-за обильных снегопадов минувшей зимой.

Так, в лесах Пронского района богатый урожай подосиновиков, свинушек, маслят и подберезовиков. Грибов столько, что за один день их заядлый собиратель Валерий Ананьев набрал аж пять ведер. Другая местная жительница нашла свинушку весом… в 700 граммов.

ИСТОЧНИК KP.RU