2019-06-01T14:27:05+03:00
Общество

В рязанской глубинке обнаружили гриб со шляпкой в полметра

Теперь это популярное место для фотографирования
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
Изменить размер текста:

В рабочем поселке Пителино вырос чудо-гриб, сообщает издательство «Пресса». Диаметр шляпки трутовика, появившегося на обычном пне – почти полметра.

Разумеется, гриб тут же стал местной достопримечательностью: жители и гости райцентра теперь с удовольствием фотографируются рядом с ним.

Тем временем сезон сбора грибов идет вовсю, хотя обычно в конце мая такого урожая нет. Люди связывают это с рано установившимся теплом и хорошей влажностью почвы – из-за обильных снегопадов минувшей зимой.

Так, в лесах Пронского района богатый урожай подосиновиков, свинушек, маслят и подберезовиков. Грибов столько, что за один день их заядлый собиратель Валерий Ананьев набрал аж пять ведер. Другая местная жительница нашла свинушку весом… в 700 граммов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24