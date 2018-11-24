В рязанском лесу грибники наткнулись на старый надгробный камень

СЕГОДНЯ 15:07 2018-11-24T15:19:32+03:00

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В лесу неподалеку от села Житово Рыбновского района Рязанской области грибники наткнулись на старый надгробный камень. Таинственную находку они сделали еще в октябре, но только на минувшей неделе удалось сфотографировать надгробие.

На камне читается фамилия человека, покоившегося под ним – Федор Иванович Хрястов. Наведя справки, «Комсомольская правда» узнала, что отставной майор Федор Хрястов был старостой Никольской церкви села Житово в 1866-1879 годах.

В начале Великой Отечественной войны церковь разрушили. Кирпичи использовали для строительства взлетно-посадочной полосы военного аэродрома, обслуживающий и технический персонал которого как раз и располагался в том самом лесу, где обнаружили надгробие. По всей видимости, плита была перетащена сюда вместе с другим строительным материалом, но в ход так и не пошла.