Новогодний арт-объект на Почтовой взяли на прицел камер видеонаблюдения
На новогоднем арт-объекте, установленном в центре Рязани на улице Почтовой, появилась табличка с предупреждением «Ведется видеонаблюдение».
Напомним, конструкцию рядом с памятником Евпатию Коловрату поставили в минувший четверг, 24 октября. На инсталляции с вращающейся подсвеченной снежинкой работает электронное табло, показывающее, сколько времени осталось до Нового года.
Однако долго спокойно объекту простоять не удалось: на следующий же день дефекты, оставленные установщиками этой конструкции, в соцсетях подробно разъяснил рязанец, профессионально занимающийся такой же работой. Позже горадминистрация отчиталась, что все дефекты подрядчик устранил.
А теперь инсталляцию решили попытаться спасти от вандалов, установив табличку с надписью о видеонаблюдении. К слову, рядом с арт-объектом – вход в областную Думу, так что камеры здесь реально есть.
Пусть не всех, но часть вандалов такая табличка отпугнет.
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ИСТОЧНИК KP.RU