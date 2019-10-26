Новогодний арт-объект на Почтовой взяли на прицел камер видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 17:26 2019-10-26T17:31:23+03:00

Табло показывает либо число дней до 1 января, либо точное оставшееся до него время

И предупредили об этом особо буйных рязанцев

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На новогоднем арт-объекте, установленном в центре Рязани на улице Почтовой, появилась табличка с предупреждением «Ведется видеонаблюдение».

Напомним, конструкцию рядом с памятником Евпатию Коловрату поставили в минувший четверг, 24 октября. На инсталляции с вращающейся подсвеченной снежинкой работает электронное табло, показывающее, сколько времени осталось до Нового года.

Однако долго спокойно объекту простоять не удалось: на следующий же день дефекты, оставленные установщиками этой конструкции, в соцсетях подробно разъяснил рязанец, профессионально занимающийся такой же работой. Позже горадминистрация отчиталась, что все дефекты подрядчик устранил.

А теперь инсталляцию решили попытаться спасти от вандалов, установив табличку с надписью о видеонаблюдении. К слову, рядом с арт-объектом – вход в областную Думу, так что камеры здесь реально есть.

Пусть не всех, но часть вандалов такая табличка отпугнет.

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ИСТОЧНИК KP.RU