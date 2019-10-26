2019-10-26T17:31:23+03:00
Общество

Новогодний арт-объект на Почтовой взяли на прицел камер видеонаблюдения

И предупредили об этом особо буйных рязанцев
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Табло показывает либо число дней до 1 января, либо точное оставшееся до него времяТабло показывает либо число дней до 1 января, либо точное оставшееся до него время
Изменить размер текста:

На новогоднем арт-объекте, установленном в центре Рязани на улице Почтовой, появилась табличка с предупреждением «Ведется видеонаблюдение».

Напомним, конструкцию рядом с памятником Евпатию Коловрату поставили в минувший четверг, 24 октября. На инсталляции с вращающейся подсвеченной снежинкой работает электронное табло, показывающее, сколько времени осталось до Нового года.

Однако долго спокойно объекту простоять не удалось: на следующий же день дефекты, оставленные установщиками этой конструкции, в соцсетях подробно разъяснил рязанец, профессионально занимающийся такой же работой. Позже горадминистрация отчиталась, что все дефекты подрядчик устранил.

А теперь инсталляцию решили попытаться спасти от вандалов, установив табличку с надписью о видеонаблюдении. К слову, рядом с арт-объектом – вход в областную Думу, так что камеры здесь реально есть.

Пусть не всех, но часть вандалов такая табличка отпугнет.

Пусть не всех, но часть вандалов такая табличка отпугнет.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Появилась программа проекта «Рязань - новогодняя столица 2020»

Жителей и гостей города ждут многочисленные фестивали, шоу и состязания (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рязанская сборная примет участие в соревнованиях среди людей с синдромом Дауна
Появилось видео момента ДТП с эвакуатором на трассе М5 под Рязанью
В Рязани хотят построить еще один стадион
До 11 ноября изменят расписание поездов между Москвой и Рязанской областью
На стене Рязанского медуниверситета появилось огромное граффити
В сети появилось видео вечерней аварии в центре Рязани
Рязанского старика пытались убить ножницами
На прокат Skate Canada рязанка Александра Трусова заявила 4 четвертных прыжка
Администрация Рязани прокомментировала претензии к новогодней инсталляции
Илья Варламов в новом видео ностальгирует о прежней Рязани
Дуб, который вдохновлял Паустовского, признали памятником природы
Главный онколог Рязанской области рассказал, как снизить риск развития рака
Рязанца будут судить за инцидент в полицейской машине
В Рязанской области построят первое футбольное поле с подогревом
Обвиняемого в убийстве Александра Заварзина экстрадировали из Польши
Меценат, вернувший Орден Ленина Рязанской области, выходит «из тени»?
В выходные в Рязанской области будет сухо и тепло
На нескольких улицах Рязани в понедельник отключат электричество
Последние «доступные парковки» в Рязани обещают сдать в октябре
В Рязанской области число пользователей видеонаблюдения от «Ростелекома» выросло в 1,5 раза
Vellcom group подвела итоги конкурса детского рисунка
Маршрут №46 в Рязани свяжет Семчино и Олимпийский городок
Рязанцам бесплатно проведут скрининг-диагностику на инсульт