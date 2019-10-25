Администрация Рязани прокомментировала претензии к новогодней инсталляции
Первая ночь после установки новогодней инсталляции на улице Почтовой в Рязани не прошла для инженерной конструкции бесследно. На корпусе обнаружились механические повреждения.
Вот как ситуацию прокомментировали в пресс-службе администрации Рязани:
- Конструкция «Новогодняя столица» на улице Почтовой была изготовлена в рамках муниципального контракта. Подрядчик выбран по итогам аукциона. В связи с обнаруженными дефектами и возможными механическими повреждениями элементы арт-объекта были исправлены подрядчиком в рамках гарантийных обязательств.
ИСТОЧНИК KP.RU
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