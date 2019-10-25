2019-10-25T23:51:13+03:00
Общество

Администрация Рязани прокомментировала претензии к новогодней инсталляции

После первой ночи в городе на конструкции обнаружились механические повреждения
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Новогодняя инсталляция на улице Почтовой (Рязань).Новогодняя инсталляция на улице Почтовой (Рязань).
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Первая ночь после установки новогодней инсталляции на улице Почтовой в Рязани не прошла для инженерной конструкции бесследно. На корпусе обнаружились механические повреждения.

Вот как ситуацию прокомментировали в пресс-службе администрации Рязани:

- Конструкция «Новогодняя столица» на улице Почтовой была изготовлена в рамках муниципального контракта. Подрядчик выбран по итогам аукциона. В связи с обнаруженными дефектами и возможными механическими повреждениями элементы арт-объекта были исправлены подрядчиком в рамках гарантийных обязательств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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