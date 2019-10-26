Рязанского старика пытались убить ножницами

СЕГОДНЯ 10:29 2019-10-26T10:29:38+03:00

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В полицию райцентра Кораблино местные медики сообщили о поступлении в больницу пациента с криминальными травмами: у 82-летнего мужчины была проникающая рана грудной клетки и ссадины на руке. Скорую вызвала его внучка, пришедшая проведать старика – дедушку она застала лежащим на кровати и истекающим кровью, сообщает пресс-служба рязанской полиции.

По мнению врачей, рану он получил накануне вечером. Осмотрев место, оперативники обнаружили следы крови. Но начинались они только у дверей квартиры старика: видимо до этого кровь текла по телу и одежде, пола не достигнув.

Предположив, что пенсионер с места ранения прошел немного, полицейские проверили соседа пострадавшего – по словам других соседей, старик водил с ним дружбу.

48-летний мужчина оказался дома и был сильно пьян. Здесь же обнаружились и ножницы, с которых недавно пытались смыть кровь.

Выяснилось, что вдвоем они выпивали в этой квартире. Спиртное покупали на деньги пожилого человека и в какой-то момент он высказал недовольство по поводу выбора напитков – пенсионер просил купить другое. Хозяин вскипел и ударил старика ножницами в грудь. Раненый отправился домой и там, ослабленный и истекающий кровью, пролежал до прихода внучки. Его знакомый тем временем продолжал пить.

Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей лишение свободы сроком до 12 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU