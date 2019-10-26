2019-10-26T10:29:38+03:00
Происшествия

Рязанского старика пытались убить ножницами

Подозреваемого нашли буквально по следам крови
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.111 УК РФ.Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.111 УК РФ.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В полицию райцентра Кораблино местные медики сообщили о поступлении в больницу пациента с криминальными травмами: у 82-летнего мужчины была проникающая рана грудной клетки и ссадины на руке. Скорую вызвала его внучка, пришедшая проведать старика – дедушку она застала лежащим на кровати и истекающим кровью, сообщает пресс-служба рязанской полиции.

По мнению врачей, рану он получил накануне вечером. Осмотрев место, оперативники обнаружили следы крови. Но начинались они только у дверей квартиры старика: видимо до этого кровь текла по телу и одежде, пола не достигнув.

Предположив, что пенсионер с места ранения прошел немного, полицейские проверили соседа пострадавшего – по словам других соседей, старик водил с ним дружбу.

48-летний мужчина оказался дома и был сильно пьян. Здесь же обнаружились и ножницы, с которых недавно пытались смыть кровь.

Выяснилось, что вдвоем они выпивали в этой квартире. Спиртное покупали на деньги пожилого человека и в какой-то момент он высказал недовольство по поводу выбора напитков – пенсионер просил купить другое. Хозяин вскипел и ударил старика ножницами в грудь. Раненый отправился домой и там, ослабленный и истекающий кровью, пролежал до прихода внучки. Его знакомый тем временем продолжал пить.

Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей лишение свободы сроком до 12 лет.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Убийце и грабителям 92-летнего рязанского ветерана вынесли приговор

После избиения старик смог прожить всего неделю (ПОДРОБНЕЕ)

Обвиняемого в убийстве рязанского ветерана отправили в Сизо

Молодой человек отказывается от показаний, но следователи собрали достаточно доказательств его вины (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На стене Рязанского медуниверситета появилось огромное граффити
В сети появилось видео вечерней аварии в центре Рязани
На прокат Skate Canada рязанка Александра Трусова заявила 4 четвертных прыжка
Администрация Рязани прокомментировала претензии к новогодней инсталляции
Илья Варламов в новом видео ностальгирует о прежней Рязани
Дуб, который вдохновлял Паустовского, признали памятником природы
Главный онколог Рязанской области рассказал, как снизить риск развития рака
Рязанца будут судить за инцидент в полицейской машине
В Рязанской области построят первое футбольное поле с подогревом
Обвиняемого в убийстве Александра Заварзина экстрадировали из Польши
Меценат, вернувший Орден Ленина Рязанской области, выходит «из тени»?
В выходные в Рязанской области будет сухо и тепло
На нескольких улицах Рязани в понедельник отключат электричество
Последние «доступные парковки» в Рязани обещают сдать в октябре
В Рязанской области число пользователей видеонаблюдения от «Ростелекома» выросло в 1,5 раза
Vellcom group подвела итоги конкурса детского рисунка
Маршрут №46 в Рязани свяжет Семчино и Олимпийский городок
Рязанцам бесплатно проведут скрининг-диагностику на инсульт