2019-10-24T12:55:52+03:00
Общество

Страдают сотни детей. Рязанцы просят губернатора построить школу в Кальном

Жители микрорайона оставляют эмоциональные сообщения на странице главы региона в социальной сети
Яков РЫКОВ
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Все существующие школы в Кальном уже давно переполнены.Все существующие школы в Кальном уже давно переполнены.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители микрорайона Кальное просят губернатора Николая Любимова построить школу именно там, где ранее планировали. Вот только часть комментариев рязанцев к одному из постов главы региона:

Евгения Смирнова: «Обратите внимание на просьбу реальных жителей Кального. Нас в очередной раз лишили надежды на школу. Нам обещали школу около Муромского шоссе и парк вдоль реки Быстрец. Мы водим детей в школу через жуткий перекресток и заброшенный парк в Октябрьский район, так как в нашем районе одни новостройки. Понятно, что жители улицы Окская не хотят школу и строчат статьи. Из-за десяти избушек страдают сотни детей!»

Елена Митина: «Главное, чтобы наши руководители города и области нас услышали! Школа необходима, новостроек уйма, очень много детей. Нет не только школы, но и детсада поблизости. Парк вдоль реки Быстрец, действительно, обещали. Но, увы!»

Екатерина Блохина: «Школа и детский сад - это основная проблема жильцов района Кальное. Все существующие уже давно переполнены. Сейчас дети самостоятельно должны добираться до школы через забитую машинами дорогу. Люди ждали постройку этой школы, надеялись, что проблема с образованием детей сможет решиться, а в итоге одно разочарование».

Напомним, ранее глава администрации Рязани Елена Сорокина заявила, что школу в Кальном, где планировали изначально, строить не будут. Так как, по самым скромным подсчетам, вынос коллектора и заключение реки Быстрец в трубу обойдется в 260 миллионов рублей. Будут искать другое место, по возможности, недалеко от ранее запланированного (читать подробнее).

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Рязанцы прямо спросили, не надоело ли ему быть губернатором.

- Может, в школу учителем?

Глава региона Николай Любимов ответил честно (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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