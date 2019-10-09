Детей в рязанских школах кормят с серьезными нарушениями
Вопрос полноценного питания в школах региона по-прежнему актуален. Об этом сообщает управление рязанского Роспотребнадзора.
Как отметили в ведомстве, анализ результатов мониторинга показал, что горячее питание получают все воспитанники в детских садах, школах-интернатах, а также в учреждениях для детей-сирот.
Что касается средних школ, то горячим питанием там обеспечены 91,4% детей, в начальных классах - 98,8% школьников. В техникумах и колледжах 75% студентов получают горячие завтраки или обеды.
Инспекторы Роспотребнадзора провели боле 20 проверок учебных заведений и возбудили 17 дел об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 85 тысяч рублей.
Кроме того, специалисты проверили работу пищеблоков. Удельный вес готовых блюд, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям, составил 2,4%.
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ИСТОЧНИК KP.RU