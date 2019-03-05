2019-03-05T17:07:03+03:00
Общество

Очередные массовые нарушения в организации школьного питания нашли в Рязанской области

Прокуратура проверила учебные заведения в Сапожковском районе
Александр РАДЫГИН
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Прокуратура проверила организацию питания детей в школах и детских садах в Сапожковском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время проверки пищеблоков в Сапожковской средней школе имени Героя России Тучина установлено, что продукты хранились без подтоварников, а в складском помещении не учитывался температурный режим.

В детском саду №3 поселка Сапожок в «журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья» не вписан конечный срок реализации фарша, поступившего еще в октябре прошлого года. Аналогичное нарушение выявлено в Канинской средней школе.

В пищеблоке Морозово-Борковской школы в морозильной камере вместе находились сырые и готовые продукты вместе, а также не соблюдался температурный режим.

Самое серьезное нарушение прокуроры выявили в Сапожковском техникуме, где в холодильной камере пищеблока хранилось три килограмма компотной смеси с истекшим сроком годности. Кроме того, сухое молоко торговой марки «Славная трапеза» находилось в холодильнике без контрольного термометра.

Всего во время проверки прокуратура возбудила шесть дел об административных правонарушениях. Все должностные лица оштрафованы на 1 тысячу рублей. Пять человек привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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