Экс-полицейского – виновника смертельного ДТП - суд отправил под домашний арест

СЕГОДНЯ 17:31 2019-10-23T17:34:04+03:00

Следователь считает, что он может повлиять на свидетелей – ему грозит до 12 лет тюрьмы

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Бывшего сотрудника ОМВД Рязани по Советскому округу районный суд отправил под домашний арест до 20 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Советского райсуда.

Ходатайство старшего следователя Московского следственного отдела СКР мотивировано тем, что теперь уже бывший полицейский подозревается в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет. Кроме того, мужчина до последнего времени являлся сотрудником правоохранительных органов, и может, находясь на свободе, оказать давление на свидетелей и повлиять на ход следствия.

Напомним, что сев за руль собственного автомобиля, тогда еще действующий полицейский в ночь на 20 октября сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 43-летнего мужчину. Тот скончался на месте. 21 октября виновника ДТП уволили из полиции.

Подчеркнем, что постановление Советского районного суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Рязанский областной суд в течение трех суток со дня его вынесения.

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ИСТОЧНИК KP.RU