2019-10-21T12:23:49+03:00
Происшествия

В отношении рязанца, удиравшего на автомобиле от полицейских, возбудят уголовное дело

Мужчина повторно попался за рулем в нетрезвом виде
Роман ДОРОФЕЕВ
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В воскресенье, 20 октября, в Рязани на улице Черновицкой примерно в 19.40 экипаж ДПС попытался остановить для проверки документов автомобиль Nissan. Однако водитель иномарки требованиям полицейских не подчинился. Экипаж, включив проблесковые маячки, бросился в погоню. Спустя десять минут нарушителя удалось остановить.

За рулем иномарки находился 31-летний житель Рязани. Выяснилось, что мужчина позволил себе сесть за руль нетрезвым. Приборы показали 0.87 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Также стало известно, что в 2017 году мужчину уже лишали прав за нетрезвую езду.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения» - сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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