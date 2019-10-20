2019-10-20T16:05:17+03:00
Происшествия

В ночь на 20 октября на Касимовском шоссе погиб сбитый машиной пешеход

За рулем автомобиля, наехавшего на пешехода, был пьяный сотрудник органов внутренних дел
Сергей ЮРЧЕНКО
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В ночь на 20 октября, около полуночи, на Касимовском шоссе около здания муниципального предприятия «Водоканал» легковой автомобиль сбил 43-летнего жителя Рязани, который шел через дорогу по переходу, не оборудованному светофором. Мужчина в результате наезда скончался на месте.

На место происшествия быстро прибыли сотрудники госавтоинспекции и обнаружили, что водитель, совершивший наезд – сотрудник органов внутренних дел. Полицейский, работавший в райотделе Советского района, за рулем ехал во внеслужебное время и без формы. К тому же было установлено, что он пьян. Управление МВД России по Рязанской области уже проводит проекрку, по итогам которой будут сделаны кадровые выводы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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