На рязанской дороге водитель грузовика задавил коллегу-рабочего

СЕГОДНЯ 16:02 2019-10-18T16:02:22+03:00

Сто это было - неосторожность или халатность - определят дознаватели. Фото: пресс-служба УМВД.

Трагедия случилась на федеральной трассе М5 в Рязанском районе

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18 октября в Рязанском районе на 223 километре автодороги М5 «Урал» шли ремонтные работы. Примерно в 11:30 45-летний водитель грузового Volvo включил заднюю передачу. После чего массивный грузовик наехал на дорожного рабочего, мужчину 34-х лет. Травмы, полученные им, оказались несовместимы с жизнью.

На месте ДТП работали сотрудники полиции – уточнила пресс-служба ведомства. Обстоятельства происшествия уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU