2019-10-08T15:25:48+03:00
Общество

Дороги Касимова ремонтируют только с помощью субсидий регионального минтранса

Местная власть в отчете расписалась в собственной беспомощности, чиновники не способны наполнить городскую казну
Иван АНТОНОВ
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В самом "туристическом" городе власти не могут наполнить бюджет. Фото: "Типичный Касимов".В самом "туристическом" городе власти не могут наполнить бюджет. Фото: "Типичный Касимов".
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За последние пять лет в Касимове отремонтировано около 11 километров дорог. Такие цифры из отчета городской власти приводит сообщество «Город Касимов». В проведении капитального ремонта нуждается 49 км автомобильных дорог города.

Чиновники сетуют на то, что бюджет Касимова, второго по величине в регионе города, дотационный. Из-за этого ремонт дорог с укладкой верхнего слоя асфальта возможен только за счет региональных средств. Чиновники в этом году слезно просили в минтрансе субсидировать ремонт семи касимовских улиц, однако деньги выделили деньги лишь на центральную из них – Советскую.

Чиновники радуют жителей аутентичного райцентра, который мог стать центром притяжения туристов, тем, что администрация продолжит работу с профильным министерством. В 2020 году будут вновь поданы заявки на ремонт участков автомобильных дорог, не прошедших конкурсный отбор в текущем году. А пока…

В этом году объем средств городского дорожного фонда составил 6,66 миллиона рублей – что для проведения ремонтных работ в полном объеме недостаточно. Сейчас в Касимове может быть проведен только ямочный ремонт: на такой «радостной» для автомобилистов и пешеходов ноте заканчивается отчет касимовских чиновников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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