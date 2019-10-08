Районные чиновники задним числом провели аукцион на ремонт дорог

СЕГОДНЯ 09:32 2019-10-08T09:32:15+03:00

Прокуроры уверены, что чиновники договорились с подрядчиком о ремонте дорог, а потом, чтобы все легализовать, провели соответствующий аукцион. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ермиши сначала заделывают ямы на дорогах поселках, а потом официально решают, кто это будет делать

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Чиновники Ермишинского района задним числом устроили аукцион на ремонт дорог в райцентре. Об этом сообщает областная прокуратура.

Во время одной из проверок выяснилось, что администрация Ермишинского района и ООО «ДСУ «Ермишинское» в июне 2019 года заключили муниципальный контракт на ямочный ремонт автодорог поселка Ермишь. Но работы все были выполнены еще 7 и 8 мая, то есть за месяц до заключения контракта.

Прокуроры уверены, что чиновники договорились с подрядчиком о ремонте дорог, а потом, чтобы все легализовать, провели соответствующий аукцион, где победителем признали ООО «ДСУ «Ермишинское».

«Собранные материалы проверки в соответствии с действующим законодательством направлены в УФАС России по Рязанской области. Решается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях», — говорится в сообщении прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU