В Рязани с молотка продадут арестованные автомобили и фургон

СЕГОДНЯ 21:44 2019-10-04T21:44:09+03:00

В Рязани состоится аукцион, на котором постараются продать арестованное приставами имущество. Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

23 октября в Рязани состоится аукцион, на котором постараются продать арестованное приставами имущество, а именно — автомобили, на общую сумму 2 млн 332 тысяч рублей. Заявки на участие в торгах необходимо подать до 14 октября.

Кроме того, 31 октября пройдет аукцион по продаже заложенного движимого имущества — цельнометаллического фургона, на сумму 61 тысяча рублей. Заявку на участие необходимо направить до 21 октября.

Пройдут аукционы по адресу: Рязань, улица Дзержинского, 14б, кабинет 21. Начало торгов 23 октября в 11:00, 31 октября – в 12:00.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Стало известно, кто будет благоустраивать Рязанский спуск в Касимове

До конца ноября подрядчик должен будет восстановить пешеходную лестницу и привести в порядок смотровую площадку. Цена - 12,6 млн рублей (подробнее).

Дама из Рязани облапошила ивановского таксиста на 8 тысяч рублей

Полиция разыскивает женщину, которая около 385 километров проехала бесплатно (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU