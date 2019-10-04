2019-10-04T21:44:09+03:00
Общество

В Рязани с молотка продадут арестованные автомобили и фургон

В конце октября приставы реализуют движимое имущество должников
Поделиться:
В Рязани состоится аукцион, на котором постараются продать арестованное приставами имущество.В Рязани состоится аукцион, на котором постараются продать арестованное приставами имущество.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

23 октября в Рязани состоится аукцион, на котором постараются продать арестованное приставами имущество, а именно — автомобили, на общую сумму 2 млн 332 тысяч рублей. Заявки на участие в торгах необходимо подать до 14 октября.

Кроме того, 31 октября пройдет аукцион по продаже заложенного движимого имущества — цельнометаллического фургона, на сумму 61 тысяча рублей. Заявку на участие необходимо направить до 21 октября.

Пройдут аукционы по адресу: Рязань, улица Дзержинского, 14б, кабинет 21. Начало торгов 23 октября в 11:00, 31 октября – в 12:00.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Стало известно, кто будет благоустраивать Рязанский спуск в Касимове

До конца ноября подрядчик должен будет восстановить пешеходную лестницу и привести в порядок смотровую площадку. Цена - 12,6 млн рублей (подробнее).

Дама из Рязани облапошила ивановского таксиста на 8 тысяч рублей

Полиция разыскивает женщину, которая около 385 километров проехала бесплатно (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чиновники рассказали, когда заделают в Рязани самую огромную яму страны
Ягодник из Клепиковского района пал жертвой встретившегося на улице мужчины
Дорожную яму в Рязани признали самой огромной в стране
В Рязани с балкона на пятом этаже выпала девушка
Роспотребнадзор - рязанцам: Риск за разбитый товар несет супермаркет
Найден молодой рязанец, пропавший почти два месяца назад
Принято! В Рязани отремонтировали тротуар на мосту через Трубеж
Ворвавшийся в Рязанскую область ветер несет резкое похолодание
С «Песней вольной» - сотрудники рязанского УФСИН раскрыли свои таланты
Под Владимиром поднимут останки рязанского летчика, разбившегося в годы войны
Завершено расследование крушения вертолета под Рязанью
Утвержден график движения бесплатных автобусов до ярмарки выходного дня
Убийце и грабителям 92-летнего рязанского ветерана вынесли приговор
В Шацком районе осудили мужчин, ворвавшихся в чужой дом
Школу в Скопине по решению суда начнут охранять