2019-10-03T11:01:47+03:00
Происшествия

Дама из Рязани облапошила ивановского таксиста на 8 тысяч рублей

Полиция разыскивает женщину, которая около 385 километров проехала бесплатно
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Как только приехали в райцентр, девушка сказала, что зайдет домой за деньгами и — пропала.Как только приехали в райцентр, девушка сказала, что зайдет домой за деньгами и — пропала.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Ивановская полиция ищет рязанку, обманувшую таксиста на несколько тысяч рублей. Накануне к 34-летнему мужчине, который занимается междугородними перевозками, поступил заказ. Женщина просила отвезти ее из Рязани в город Фурманов Ивановской области. Договорились, что стоимость поездки составит 8 тысяч рублей.

Как только они приехали в райцентр, клиентка сказала, что зайдет домой за деньгами. Дама вышла из автомобиля, оставив в салоне чемодан. Мужчина ждал-ждал, и только через пару часов поняв, что его обманули, обратился в дежурную часть.

В настоящее время фурмановская полиция разыскивают девушку из Рязани, чтобы послушать ее версию событий. А в чемодане, как оказалось, лежали вещи, не представляющие никакой ценности, сообщает пресс-служба УМВД России по Ивановской области.

КСТАТИ

Расстояние от Рязани до Фурманова Ивановской области — около 385 км по дороге, из них — 128 км по автомагистралям. В среднем путь занимает около 4,5 часов. Дорога пролегает через Спас-Клепики, Туму, а также старинные города — Владимир, Гусь-Хрустальный, Суздаль, а также Иваново.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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