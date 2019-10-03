2019-10-03T13:11:16+03:00
Общество

Стало известно, кто будет благоустраивать Рязанский спуск в Касимове

До конца ноября подрядчик должен будет восстановить пешеходную лестницу и привести в порядок смотровую площадку
Александр РАДЫГИН
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Фото: аукционная документация.Фото: аукционная документация.
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В Касимове определились с подрядной организацией, которая займется благоустройством улицы Рязанский спуск. В торгах победило ООО «СПК – Зеленый сад», сообщает городская администрация.

Согласно контракту, подрядчику предстоит восстановить пешеходную лестницу по нечетной стороне улицы, а также благоустроить смотровую площадка на реку Оку. Стоимость контракта составит 12,6 млн рублей (12 млн – из федерального и областного бюджетов, 631 тысяч – из бюджета Касимова), а завершить все работы планируется 29 ноября этого года.

Фото: аукционная документация.

Фото: аукционная документация.

В настоящее время улица Рязанский спуск, расположенная в исторической части города, используется для транспортного и пешеходного перемещения. Это прогулочная зона по направлению к улице Советская и до улицы Набережная, к смотровой площадке, оборудованной архитектурной композицией из металла «Ладья».

Улица Рязанский спуск является туристическим маршрутом, так как на перекрестке расположен памятник истории и культуры регионального значения «Обелиски Петровской заставы – XVIII века».

Последний раз Рязанский спуск реконструировали в 2002 году, и до настоящего времени не ремонтировали.

Фото: аукционная документация.

Фото: аукционная документация.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Улица Рязанский спуск сформировалась в процессе коренной застройки XVIII-XIX веков при реализации генерального плана города. Она имеет первоначальное свое название, и примыкает к площади Соборной — важного историко-культурного центра.

Спускаясь от площади Соборной, улица Рязанский спуск соединяется с улицей Набережная на перекрестке которых, расположен памятник федерального значения «Обелиски Петровской заставы – XVIII века».

Фото: аукционная документация.

Фото: аукционная документация.

С архитектурной точки зрения улица Рязанский спуск представляет собой застройку разного характера. Несмотря на наличие современных зданий, основную часть жилого массива составляют дома, построенные в XIX веке.

На сегодняшний день некоторые здания устарели и находятся в аварийном состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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