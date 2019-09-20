2019-09-20T10:35:07+03:00
Общество

Перестраивать забор у стадиона «Спартак» никто не захотел

Аукцион на 11 миллионов рублей признан несостоявшимся
Антон КОНОВАЛОВ
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Эскиз из конкурсной документации.Эскиз из конкурсной документации.
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Аукцион на реконструкцию забора у стадиона «Спартак» в Рязани признан несостоявшимся. Согласно уведомлению, опубликованному в системе госзакупок, ни одна организация не подала заявку на участие.

Процедура стартовала 12 сентября, а работы должны были завершиться до 10 декабря. Начать торги предлагалось с 11 миллионов рублей, но, по всей видимости, потенциальных подрядчиков такая сумма не устроила.

Напомним, существующее кирпичное ограждение планировалось не отремонтировать, а разобрать и возвести заново. Также смета предполагала перенос надземного газопровода под землю и укладку плитки на тротуаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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