Забор у стадиона «Спартак» отреконструируют почти за 11 млн рублей
Объявлен аукцион на поиск подрядчика для реконструкции ограждения стадиона «Спартак» по улице Маяковского.
Согласно аукционной документации, планируется полностью разобрать ограждение и построить заново. Но до начала работ подрядчику необходимо демонтировать надземный газопровод низкого давления и проложить его в земле.
Кроме того, вместо тротуара с асфальтовым покрытием, соединяющего западную трибуну стадиона с восточной, появится тротуар из плитки.
В дальнейшем рабочие полностью заменят спортивную площадку с тренажерами и отремонтируют тротуар вдоль улицы Маяковского.
Все работы с момента заключения контракта должны быть завершены до 10 декабря 2019 года. На эти цели из областного бюджета выделят 10 967 890 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU