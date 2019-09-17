Забор у стадиона «Спартак» отреконструируют почти за 11 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:03 2019-09-17T17:03:37+03:00

Все работы после заключения контракта должны будут выполнены до 10 декабря этого года

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Объявлен аукцион на поиск подрядчика для реконструкции ограждения стадиона «Спартак» по улице Маяковского.

Согласно аукционной документации, планируется полностью разобрать ограждение и построить заново. Но до начала работ подрядчику необходимо демонтировать надземный газопровод низкого давления и проложить его в земле.

Кроме того, вместо тротуара с асфальтовым покрытием, соединяющего западную трибуну стадиона с восточной, появится тротуар из плитки.

В дальнейшем рабочие полностью заменят спортивную площадку с тренажерами и отремонтируют тротуар вдоль улицы Маяковского.

Все работы с момента заключения контракта должны быть завершены до 10 декабря 2019 года. На эти цели из областного бюджета выделят 10 967 890 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU