2019-10-17T10:47:00+03:00
Здоровье

В ОКБ спасли жертву аварии с оторванной от гортани трахеей

На 12-е сутки после сложной операции пациента выписали
Антон КОНОВАЛОВ
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В ОКБ спасли мужчину, пострадавшего в аварии. Сильно ударившись об руль, он получил опасную травму и был госпитализирован с эмфиземой.

- Это состояние, при котором воздух скапливается в мягких тканях шеи, часто является следствием травмы трахеи. После бронхоскопии стало очевидно, что трахея полностью оторвана от гортани, - цитирует врача торакального отделения ОКБ Алексея Михеева пресс-служба минздрава.

Чтобы восстановить дыхательные пути, потребовалось срочное хирургическое вмешательство. За дело взялся заведующий отделением Евгений Суров.

- Мы мобилизировали кольца шейного отдела трахеи и сшили перстневидный хрящ гортани с первым кольцом трахеи, - раскрыл суть операции Суров.

Он отметил, что большим риском в данном случае было повредить нерв, отвечающий за работу голосовых связок, но этого удалось не допустить. Пациент начал дышать самостоятельно, а уже на 12-е сутки выписался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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