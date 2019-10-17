В ОКБ спасли жертву аварии с оторванной от гортани трахеей
В ОКБ спасли мужчину, пострадавшего в аварии. Сильно ударившись об руль, он получил опасную травму и был госпитализирован с эмфиземой.
- Это состояние, при котором воздух скапливается в мягких тканях шеи, часто является следствием травмы трахеи. После бронхоскопии стало очевидно, что трахея полностью оторвана от гортани, - цитирует врача торакального отделения ОКБ Алексея Михеева пресс-служба минздрава.
Чтобы восстановить дыхательные пути, потребовалось срочное хирургическое вмешательство. За дело взялся заведующий отделением Евгений Суров.
- Мы мобилизировали кольца шейного отдела трахеи и сшили перстневидный хрящ гортани с первым кольцом трахеи, - раскрыл суть операции Суров.
Он отметил, что большим риском в данном случае было повредить нерв, отвечающий за работу голосовых связок, но этого удалось не допустить. Пациент начал дышать самостоятельно, а уже на 12-е сутки выписался.
ИСТОЧНИК KP.RU