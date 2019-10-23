2019-10-23T10:17:00+03:00
Общество

Земли экс-директора Захаровского мясокомбината продадут с аукциона

Николаю Землянухину принадлежат десять участков для ведения личного подсобного хозяйства. Но все они находятся в залоге у банка
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Если найдутся желающие на земли в Захарове, то выручить за десять участков можно минимум 4,2 млн рублей.Если найдутся желающие на земли в Захарове, то выручить за десять участков можно минимум 4,2 млн рублей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Рязани открылся прием заявок на участие в первичных торгах в форме аукциона, на котором будут продавать имущество должников. Организатором торгов выступает Росимущество.

Из 18 представленных лотов десять – земельные участки, принадлежащие на праве собственности бывшему директору Захаровского мясокомбината Николаю Землянухину. Все участки находятся в селе Захарово с разрешенным видом использования - для ведения личного подсобного хозяйства. Их площадь составляет от 1800 до 5000 кв. метров, а начальная стоимость — от 248 до 689 тысяч рублей. Все имущество находится в залоге у банка.

Если найдутся желающие на земли в Захарове, то выручить за десять участков можно минимум 4,2 млн рублей.

Напомним, по приговору Мещанского районного суда Москвы от 21 сентября 2015 года Николая Землянухина признали виновным в мошенничестве в сфере кредитования. Якобы он, «используя свое служебное положение, по предварительному сговору с неустановленными лицами», получил кредит в размере 50 млн рублей, предоставив банку ложные сведения. Бизнесмен виновным себя не признал и был приговорен к 4 годам колонии.

Позже Московский городской суд этот приговор изменил и снизил срок наказания до 2 лет – Землянухина сразу освободили из-под стражи в связи с отбытием срока наказания.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Принимают заявки на участие в аукционе до 8 ноября по адресу: Рязань, ул. Дзержинского, 14б, кабинет №15. Получить дополнительную информацию можно по тел.: 8 (4912) 92-67-74, 92-66-79, 92-64-71.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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