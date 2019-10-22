2019-10-22T15:55:55+03:00
Здоровье

Рязанский кардиодиспансер купит томограф за 50 млн рублей

Аппарат создает 128 изображений – срезов за половину секунды. Для сравнения, оборудование, которое используют сейчас, дает шесть срезов за такое же количество времени
Яков РЫКОВ
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Томограф создает 128 изображений – срезов за половину секунды.Томограф создает 128 изображений – срезов за половину секунды.Фото: Алексей ФОКИН
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Через несколько дней в рязанский кардиодиспансер поступит новый высокоскоростной компьютерный томограф с инновационным программным обеспечением, сообщает региональное министерство здравоохранения. Стоимость оборудования составит около 50 млн рублей.

По информации ведомства, томограф создает 128 изображений – срезов за половину секунды. Для сравнения: аппарат, используемый в настоящее время, дает шесть срезов за такое же количество времени.

В медучреждении рассчитывают на поставку оборудования для внедрения метода радиочастотной абляции. Он позволяет эффективно бороться с тяжелыми нарушениями ритма, которые часто осложняются инсультами и инфарктами.

— Чем раньше мы выявим болезнь, тем скорее начнем лечить, и тем более благоприятным будет прогноз: снизится риск смертельных исходов, сохранится качество жизни пациентов, – подчеркнул главный врач кардиодиспансера Александр Данилов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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