Рязанский кардиодиспансер купит томограф за 50 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:55 2019-10-22T15:55:55+03:00

Аппарат создает 128 изображений – срезов за половину секунды. Для сравнения, оборудование, которое используют сейчас, дает шесть срезов за такое же количество времени

Изменить размер текста: A A

Через несколько дней в рязанский кардиодиспансер поступит новый высокоскоростной компьютерный томограф с инновационным программным обеспечением, сообщает региональное министерство здравоохранения. Стоимость оборудования составит около 50 млн рублей.

По информации ведомства, томограф создает 128 изображений – срезов за половину секунды. Для сравнения: аппарат, используемый в настоящее время, дает шесть срезов за такое же количество времени.

В медучреждении рассчитывают на поставку оборудования для внедрения метода радиочастотной абляции. Он позволяет эффективно бороться с тяжелыми нарушениями ритма, которые часто осложняются инсультами и инфарктами.

— Чем раньше мы выявим болезнь, тем скорее начнем лечить, и тем более благоприятным будет прогноз: снизится риск смертельных исходов, сохранится качество жизни пациентов, – подчеркнул главный врач кардиодиспансера Александр Данилов.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Врачи рассказали, что может произойти с человеком после укола вакцины от гриппа

Многие отказываются делать прививку, думая, что от вакцины только вред (подробнее).

Глазное дно. Как новорожденных рязанских детей спасают от слепоты

Только постоянная диагностика и высокий уровень работы реанимационной службы могут избавить младенца от ретинопатии (подробнее).

Рязанские врачи рассказали, что помогает бороться с раком молочной железы

Медики регулярно выявляют злокачественные новообразования на первой и второй стадиях (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU