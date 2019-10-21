Берег Мокши в Кадоме укрепили за 52 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:10 2019-10-21T10:23:34+03:00

Рязанское министерство природопользования рассказало на что потратило деньги из областного бюджета

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В поселке Кадом укрепили берег реки Мокша на втором пусковом комплексе. Общая протяженность составила более 350 метров, сообщает пресс-служба регионального минприроды. Весь объем работ выполнен на деньги областного бюджета и составил порядка 52 млн рублей.

Фото: минприроды Рязанской области.

По информации ведомства, во время высокого паводка берега реки высотой от 2,5 до 7,5 метров, периодически обрушаются. Расстояние эрозийных подмывов на отдельных участках реки составляет от двух до десяти метров до жилых домов, которые подвергаются опасности разрушения. Поэтому и было решено укрепить берега.

Работы на втором пусковом комплексе были начаты в 2018 году и завершены раньше намеченного срока в октябре 2019 года.

Фото: минприроды Рязанской области.

«Выполнение работ осуществлялось при помощи передовых конструкторских решений и надежных строительных материалов», — особо подчеркивается в сообщении минприроды.

Так, например, в районе улицы Московской для предотвращения сползания берега специалисты использовали два ряда шпунтовой стенки, а в районе парка Дружба у самой кромки воды проложены габионы (конструкция из прочной сетки, которая заполнена камнями — Ред.)

Фото: минприроды Рязанской области.

Напомним, ранее сообщалось, что Кадомскому району выделят 28,3 миллиона рублей из областной казны для укрепления берегов реки Мокша в поселке Кадом. А еще раньше сообщалось, что работы по укреплению берега обойдутся в 190 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU