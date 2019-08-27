2019-08-27T08:30:41+03:00
Происшествия

Проспорив 10 тысяч рублей, рязанец избил оппонента, а потом убил его приятеля

Трагедией завершилась пьяная посиделка на берегу Оки в поселке Новоселки
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Во время потасовки обвиняемый несколько раз ударил пловца, причинив тому телесные повреждения.Во время потасовки обвиняемый несколько раз ударил пловца, причинив тому телесные повреждения.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 26-летнего рязанца, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, а также в причинении средней тяжести вреда здоровью, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

По версии следствия, днем 5 августа 2018 года четверо знакомых рязанца распивали алкоголь в квартире одного из них. Затем молодые люди взяли такси и поехали в поселок Новоселки, чтобы искупаться в Оке.

Расположившись на берегу, они продолжили распивать спиртное. Во время возлияний между двумя из них произошел спор, обвиняемый стал утверждать, что невозможно вплавь добраться до противоположного берега реки. Поспорив на 10 тысяч рублей, его оппонент прыгнул в воду и переплыл на другой берег и вернулся обратно, выплыв из-за течения дальше от места их отдыха. Это обстоятельство не устроило обвиняемого и между спорщиками возник конфликт.

Во время потасовки обвиняемый несколько раз ударил пловца, причинив тому телесные повреждения. Один из приятелей вмешался в конфликт, чтобы пресечь драку. Владеющий приемами рукопашного боя обвиняемый нанес ему несколько ударов, в том числе по голове, после которых потерпевший был госпитализирован в больницу, где через некоторое время скончался.

Во время следствия обвиняемый не признал себя виновным, выдвигая различные версии защиты. Однако следствие собрало доказательственную базу, изобличающую рязанца в инкриминируемых ему преступлениях.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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