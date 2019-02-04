Двум районам Рязанской области выделят 30 миллионов рублей на водные объекты

СЕГОДНЯ 12:59 2019-02-04T12:59:46+03:00

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Правительство Рязанской области планирует распределить между двумя муниципальными образованиями 31,5 миллиона рублей по программе «Развитие водохозяйственного комплекса, лесного хозяйства и улучшение экологической обстановки». Проект постановления опубликован на сайте исполнительного органа власти.

Нестеровское сельское поселение Пителинского района получит более 3 миллионов рублей на капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Ежачка в селе Нестерово, причем почти 2,7 миллиона – из федерального бюджета. Кадомскому району достанутся 28,3 миллиона рублей из областной казны для укрепления берегов реки Мокша в поселке Кадом.

ИСТОЧНИК KP.RU