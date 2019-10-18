2019-10-18T17:16:34+03:00
Общество

Рязанская область поделилась опытом развития дорожного хозяйства

В Екатеринбург на международную выставку-форум приехали региональные чиновники
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Фото: минтранс Рязанской области.Фото: минтранс Рязанской области.
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Делегация Рязанской области участвовала в международной специализированной выставке «Дорога - 2019», сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и автомобильных дорог.

В Екатеринбург приехали представители 250 компаний из 50 российских регионов, а также из Китая, Швейцарии и Чехии, чтобы обсудить самые актуальные темы, связанные с развитием дорожного хозяйства России.

— Этот форум помогает поделиться опытом со специалистами из других регионов, пообщаться с коллегами, обсудить с ними самые актуальные вопросы, — отметила и.о. заместителя главы регионального минтранса Елена Мирошкина.

Для гостей форума подготовили насыщенную деловую программу: пленарное заседание, тематические конференции и семинары, а также выставка сверхсовременной дорожной техники.

Отметим, что кроме Елены Мирошкиной на выставке-форуме присутствовали зампред правительства Рязанской области Евгений Беленецкий, глава регионального минтранса Вадим Решетник и руководитель Дирекции дорог Рязанской области Михаил Соколов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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