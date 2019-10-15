2019-10-15T07:35:45+03:00
Общество

Качество ремонта «безопасных дорог» Рязани оценили на тройку

Чиновники проинспектировали несколько улиц областного центра, на которых завершается ремонт по линии нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
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Фото: минтранс Рязанской области.Фото: минтранс Рязанской области.
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Качество ремонта дорог Рязани по линии проекта «Безопасные и качественные дороги» оценили на «удовлетворительно». Об этом заявил зампред регионального правительства Евгений Беленецкий во время инспектирования нескольких улиц города.

Фото: минтранс Рязанской области.

Фото: минтранс Рязанской области.

— В среднем оцениваю качество работ на большинстве объектов на троечку, — сказал по итогам поездки чиновник. — Осталось много мелких недоделок, которые подрядчикам предстоит в сжатые сроки устранить. Если у кого-то сложилось мнение, что мы на это закроем глаза – они ошибаются.

Фото: минтранс Рязанской области.

Фото: минтранс Рязанской области.

Напомним, на минувшей неделе горадминистрация отчиталась о приемке трех объектов в областном центре, указав на необходимость устранений допущенных дефектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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