В Старожиловском районе завершается строительство объездной дороги
Строительство объездной дороги в Старожиловском районе должно завершиться в ближайшее время. Об этом заверил министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Вадим Решетник.
Работы по строительству подъездной автомобильной дороги, ведущей к складу хранения продукции ОАО «Рязаньрыбпром» в деревне Аристово проходят в рамках федеральной программы развития сельского хозяйства. Общая стоимость проекта — более 120 млн рублей.
Во время работ подрядчик должен будет отремонтировать дорогу протяженностью 2,76 км и возвести 60-метровый мост через реку Проня.
— Мы в очередной раз указали подрядчику, что необходимо заранее доставить стройматериалы на объект для снижения рисков срыва календарного плана выполнения работ, — отметил Решетник. — Нужно продумать логистику поставки материалов и ускорить строительство моста.
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ИСТОЧНИК KP.RU