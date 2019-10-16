В Старожиловском районе завершается строительство объездной дороги

СЕГОДНЯ 06:05 2019-10-16T06:05:24+03:00

Общая стоимость проекта вместе с возведением моста составит более 120 млн рублей

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Строительство объездной дороги в Старожиловском районе должно завершиться в ближайшее время. Об этом заверил министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Вадим Решетник.

Работы по строительству подъездной автомобильной дороги, ведущей к складу хранения продукции ОАО «Рязаньрыбпром» в деревне Аристово проходят в рамках федеральной программы развития сельского хозяйства. Общая стоимость проекта — более 120 млн рублей.

Во время работ подрядчик должен будет отремонтировать дорогу протяженностью 2,76 км и возвести 60-метровый мост через реку Проня.

— Мы в очередной раз указали подрядчику, что необходимо заранее доставить стройматериалы на объект для снижения рисков срыва календарного плана выполнения работ, — отметил Решетник. — Нужно продумать логистику поставки материалов и ускорить строительство моста.

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ИСТОЧНИК KP.RU